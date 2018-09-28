Порошенко в США заявил, что Украина фактически является восточным флангом НАТО

Президент Петр Порошенко на церемонии передачи Украине двух патрульных катеров береговой охраны класса "Island" назвал это "подтверждением того, насколько важна Украина для будущего всего свободного мира" и что наша страна де-факто является восточным флангом НАТО.



Об этом передает пресс-служба президента.



"Украина является де-факто восточным флангом НАТО, а этот жест поддержки усилил оборонное сотрудничество между нашими странами", - сказал Петр Порошенко во время посещения базы береговой охраны США "Балтимор" в рамках рабочего визита в США.



В свою очередь, помощник министра обороны США Роберт Карем отметил, что позиция Белого дома неизменна по твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. "Россия оккупировала Крым и продолжает конфликт на Донбассе и пытается изменить границы используя силу. Российская агрессия является угрозой не только для Украины. Это является угрозой для всего региона, Европы, Соединенных Штатов Америки и стабильности всего мирового порядка", - отметил он.



Помощник министра обороны также добавил, что Россия проводит военную операцию в стране-партнере НАТО. "Россия продолжает распространять пропаганду и дезинформацию, подрывая правительства по всему миру и угрожая миру и стабильности во всем мире. Мы не можем воспринимать манипуляции России на востоке Украины", - сказал Карем.

