Американские «гробки»

Нет, согласитесь, яркий визит получился в Штаты. Давно такого не было, и вот опять. Про фото, спящего Климкина и прочие атрибуты покорения Америки даже не будем упоминать. И не просите. Все «фейк-СМИ» уже обсудили, обсосали и расставили неправильные акценты. Я о могиле. Нет, понимаешь ли, представления у наших стратегических партнеров о роли и значении посещения кладбищ высокопоставленными украинскими лицами. Вынужден указать на существенную недоработку, которая, на мой взгляд, граничит со служебной халатностью.



Решили члены нашей делегации посетить место захоронения лучшего друга Украины, непримиримого сторонника усиления санкций против Путина, сенатора (теперь уже, очевидно, бывшего) Джона Маккейна. Слушайте, это же тихий ужас. Неудобно об этом даже писать. Мало того, что принимающая сторона смотрела на наших первых лиц государства (если считать хорошо выспавшегося Климкина) как на каких-то дикарей. Так ведь и место, где герой нации нашел последнее пристанище, абсолютно не оборудовано для отдавания последних почестей. Ни тебе оградки, которую надо покрасить в приятный серебристый цвет, ни нормального надгробия. Климкин и Ира Геращенко навели, как могли, порядок на могилке. Подмели там все, у министра сношений (внешних) Климкина нашлись тряпочка, бутылочка с водой и баночка с серебрянкой. Драили они в позе ракетчика под недоуменными взглядами местных морских офицеров. Не понимают наши партнеры всю глубину традиций почитания павших героев «революции достоинства».



Воткнули в земельку флаг Украины, букетик скромный, венок явно из дешевых. В Киеве на Байковом кладбище выбор побогаче будет. Наверное, заехали по дороге в Аннаполис на местный рынок и взяли что оказалось. Никто же не знал, что сам главком вместе с делегацией приедет. Не подготовились. Скамеечки рядом с могилкой нет. Нельзя посидеть, подумать о неоценимом вкладе сенатора в дело победы майдана. Опять же, куда традиционный стопарик поставить?! Там же все под наклоном!



На месте кондитерской фабрики имени Карла Маркса делают «Рошен плаза» с «опен-спейсом» и «коворкингом». Все по-европейски, чистенько. Ротшильды, х...ле. А напротив здание автовокзала, которое ничуть не изменилось со времен империи. Только «Макдональдс» сбоку пристроили, а все остальное, особенно плитка в туалетах и сами туалеты остались аутентичными



Кстати, никто не знает: Маккейн крещенный или как? Не важно. Главное – он друг Украины. Вот и повод есть увековечить память о сенаторе. Один катер назвать «Джон», а другой, соответственно, «Маккейн». По-моему, будет здорово

Даже свечку воткнуть некуда, дикость полная. Нет, понятное дело, что памятник Маккейну пока не поставили. У нас в селах обычно через год ставят. Еще можно успеть объявить конкурс на лучший проект. Ну там Джон на Ф-15 сбивает советский МиГ, все клубится, обломки там, и херак – голубь летит. Красиво, а? С креативом у нас все нормально.Вон на месте кондитерской фабрики имени Карла Маркса делают «Рошен плаза» с «опен-спейсом» и «коворкингом». Все по-европейски, чистенько. Ротшильды, х...ле. А напротив здание автовокзала, которое ничуть не изменилось со времен империи. Только «Макдональдс» сбоку пристроили, а все остальное, особенно плитка в туалетах и сами туалеты остались аутентичными. Всего двести метров по прямой до «плазы» с «коворкингом». Поэтому с креативом у нас нормально, памятник можем придумать классный. Вот только, судя по фото, у них там это вообще не принято. Одинаковые кресты рядами стоят, народу нет, пластмассовых цветов бабульки не продают. Как-то непривычно. Не подготовились американцы. А ведь к ним пришел не просто с улицы кто-то, а сам носитель томоса, президент государства, которое воюет на «фланге НАТО». Это еще хорошо, что не «гробки». Приехал бы, допустим, Парубий на поминальные дни, рванул бы к Джону. Естественно, пообедали бы по традиции на могилке нашего героя, «крашенки» бы оставили, водки бомжам ихним налили бы. Вы представляете, какой бы фурор начался? Ничего же там не оборудовано! Даже пластиковых бутылок с обрезанным горлышком, чтобы воды набрать, нет. По-моему, там даже колонки нет. Ну такой… Типичной. Качаешь, короче, в бутылку. Поэтому и горлышко обрезают, чтобы попасть. Вроде все просто, а кто не знает, тот может и опростоволоситься. И ящичка нет, куда обычно складывают тряпочки там всякие, кисточки с засохшей краской, перчатки резиновые (культура все же), какие-то палочки и кульки с непонятным содержанием. Вот поэтому, внимательно просмотрев блестящую фотосессию главкома на кладбище, у меня остался некоторый неприятный осадок.Не умеют они еще отдавать пошану настоящим героям. Нет у них соответствующей культуры. А у нас, что характерно, есть. Мы можем обогатить американский социум. Культурно, естественно.И уже процесс пошел. Они ж наш геноцид признали голодомором? Признали. Вот, теперь надо праздник соответствующий ввести. Вместо Хэллоуина. Никогда не понимал этой херни с тыквами, конфетами и лесбиянками в форме медсестер. Срамота! Культурно зажечь свечку в уголке экрана, поскорбеть с умным лицом, послушать соответствующий музон. Совсем же другое дело!Теперь о катерах. Торжественная передача двух почти новых военных «човнив» несколько сгладила не совсем приятное впечатление от неухоженной могилы нашего героя. Сорок лет для таких посудин не возраст. Могут еще бегать и бегать. Точнее, плавать. В смысле, ходить. Их спустили со стапелей аккурат перед тоталитарной Олимпиадой-80. Ловить ласкового Мишу, который отправился в свой сказочный лес. По-моему, наш президент еще помнит эти строчки из песни. Поэтому катера пришлись очень кстати. Как сказал их контр-прапорщик, «в умелых руках эти корабли могут стать грозным оружием». Абсолютно с ним согласен. Тут немного ходовую подшаманить, там подкрасить на «Кузне Рошена», компас новый забабахать, и вот у нас уже есть целых два флагмана украинского военно-морского флота. Вне всякого сомнения, они здорово усилят нашу армаду в Азовском море. Перекроют супостату все шансы на блокаду нас с моря. Не знаю, как катера доставят. Наверное, подождут, пока очередная баржа с углем из Пенсильвании в Одессу пойдет. Вполне можно на палубе их принайтовать. Естественно, освятить перед отплытием. Без этого нельзя. Кстати, никто не знает: Маккейн крещенный или как? Не важно. Главное – он друг Украины. Вот и повод есть увековечить память о сенаторе. Один катер назвать «Джон», а другой, соответственно, «Маккейн». По-моему, будет здорово.