Ирина Геращенко три года подряд вносила в электронную декларацию недостоверные данные

Национальное агентство по предотвращению коррупции проверило декларации первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко. Об этом со ссылкой на источник в НАПК пишут "Українські новини".



Результаты полной проверки деклараций первого заместителя Верховной Рады Ирины Геращенко были утверждены в пятницу, 28 сентября. Оказалось, что нарушения были зафиксированы в документах за три года: 2015, 2016 и 2017.



Так, в 2015 году Геращенко, внося данные про квартиру дочери, указала неправильную общую площадь и стоимость по последней оценке. Разница, которую скрыла чиновница, оценивается в 17,4 тысячи гривен.



В 2016 и 2017 годах Ирина Геращенко внесла в декларацию недостоверные данные о недвижимости матери, в частности, общую площадь квартиры, дату приобретения в автомобиля Ford Explorer. Также была указана неправильная дата покупки автомобиля мужа Toyota Camry и доходы в виде полученных займов.



В документе за 2016 год чиновница недоуказала сумму 40,3 тыс. гривен, за 2017 год - 28,7 тыс. гривен.



Однако эти нарушения недостаточно серьезные, чтобы привлечь Ирину Геращенко к административной и уголовной ответственности.

