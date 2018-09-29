УЕФА оштрафовала ФФУ за поведение болельщиков после матча Чехия-Украина в Лиге Наций

Дисциплинарный комитет УЕФА, рассмотрев инцидент с поведением болельщиков во время поединка Лиги наций Чехия - Украина, который состоялся 6 сентября 2018 в чешском Угерске Градиште, решил оштрафовать ФФУ на 35 тыс. евро. Как сообщает пресс-служба ФФУ, данные средства необходимо внести на указанный счет в течение 90 дней от даты публикации решения.



ФФУ также в течение 30 дней должна связаться с чешской стороной для определения размера дальнейшего возмещения причиненных убытков.



Как сообщалось, после матча Лиги наций УЕФА Чехия-Украина (1:2) 6 сентября были задержаны 8 украинских болельщиков за то, что проникли за пределы ограждения на стадионе, радуясь победе команды. Затем после проведенных переговоров, в том числе, с участием руководства ФФУ, они были отпущены и им помогли оплатить штраф.

