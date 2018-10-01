Китай отменил переговоры с США по безопасности

Китай отменил переговоры с США на высоком уровне по безопасности, в которых в октябре должны были принять участие министр обороны США Джеймс Мэттис и госсекретарь Майкл Помпео. Об этом в понедельник сообщает The New York Times.



Сообщается, что решение отменить встречу было принято через несколько дней после того, как высокопоставленный китайский чиновник заверил, что напряженность в отношениях между странами не приведет к негативным последствиям.



Ожидается, что на этой неделе вице-президент США Майк Пенс публично заявит о негативном отношении Администрации в ответ на международное поведение Китая за последние годы. В частности, будет говориться о том, что Китай пытается повлиять на внутреннюю политику Штатов.

