Китай отменил переговоры с США по безопасности
Китай отменил переговоры с США на высоком уровне по безопасности, в которых в октябре должны были принять участие министр обороны США Джеймс Мэттис и госсекретарь Майкл Помпео. Об этом в понедельник сообщает The New York Times.
Сообщается, что решение отменить встречу было принято через несколько дней после того, как высокопоставленный китайский чиновник заверил, что напряженность в отношениях между странами не приведет к негативным последствиям.
Ожидается, что на этой неделе вице-президент США Майк Пенс публично заявит о негативном отношении Администрации в ответ на международное поведение Китая за последние годы. В частности, будет говориться о том, что Китай пытается повлиять на внутреннюю политику Штатов.
Источник: Корреспондент
13:39