Порошенко вручил экс-президенту Франции орден Свободы
Президент Украины Петр Порошенко наградил бывшего президента Франции Франсуа Олланда орденом Свободы.
"Имею честь вручить высокую государственную награду Украины – Орден Свободы. Эта наивысшая государственная награда символизирует нашу бесконечную благодарность за ту принципиальную позицию, которую Франсуа Олланд проявил, поддерживая наш суверенитет, территориальную целостность и независимость", - написал президент Украины на своей странице в соцсети Фейсбук.
Ф.Олланд находится в Киеве.
Источник: Интерфакс-Украина
14:01