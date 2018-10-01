Порошенко вручил экс-президенту Франции орден Свободы

Президент Украины Петр Порошенко наградил бывшего президента Франции Франсуа Олланда орденом Свободы.



"Имею честь вручить высокую государственную награду Украины – Орден Свободы. Эта наивысшая государственная награда символизирует нашу бесконечную благодарность за ту принципиальную позицию, которую Франсуа Олланд проявил, поддерживая наш суверенитет, территориальную целостность и независимость", - написал президент Украины на своей странице в соцсети Фейсбук.



Ф.Олланд находится в Киеве.

