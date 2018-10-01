В России готовятся к внешней агрессии

В России стартовала общенациональная штабная тренировка по гражданской обороне на случай внезапной внешней агрессии в отношении страны. Об сообщают Комментарии.ua.



"В ходе тренировки должны быть затронуты вопросы подготовки населения в области гражданской обороны и готовность пунктов к выполнению гражданской обороны", - заявили в российском МЧС.



В ходе учений также проверят готовность пунктов временного размещения, городков жизнеобеспечения и систем связи.

