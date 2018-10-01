Акции Tesla подскочили на 18%

Акции американского производителя электромобилей Tesla Inc. на торгах до открытия рынка в понедельник, 1 октября, выросли в цене более чем на 18%. Росту котировок способствовало досудебное соглашение между Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и главой компании Илоном Маском, заключенное в конце прошлой недели, передает Bloomberg.



Согласно данным на 14:40, курс акций Tesla вырос на 18,22%, их стоимость в этот момент составляла $313. Таким образом, акции Tesla Inc. отыграли свое пятничное падение.



Отмечено, что в пятницу котировки Tesla, после того как SEC объявила, что открыла дело в отношении Маска, завершили торговый день на уровне $264,77, потеряв 13,9%.

