ВИЧ в Восточной Европе распространяется самыми высокими в мире темпами — ВОЗ

В Восточной Европе зафиксированы самые высокие в мире темпы распространения эпидемии ВИЧ-инфекции



Об этом со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), сообщает Центр новостей ООН.



"В Европейском регионе ВОЗ - наибольшее количество людей в мире, страдающих туберкулезом со множественной лекарственной устойчивостью. За последние пять лет количество больных туберкулезом и ВИЧ увеличилась на 40 процентов. В Восточной Европе эпидемия ВИЧ-инфекции распространяется самыми высокими темпами в мире. В то же время государства не принимают мер, необходимых для полной ликвидации туберкулеза до 2030 года", - отмечает ВОЗ.



Международные эксперты подчеркивают, что туберкулез, как и раньше, входит в десятку главных причин смертности в мире.



"Несмотря на то, что, начиная с 2000 года, благодаря принятым мерам удалось сохранить жизнь 54 млн человек, ситуация остается кризисной. За последние 50 лет были разработаны только два новх эффективных препараты для лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза. Согласно докладу, в течение жизни туберкулезом могут заболеть 1,3 млрд человек", - отмечают в международной организации.



В ВОЗ подчеркивают, что данные нового доклада о распространении ВИЧ-инфекции в мире свидетельствуют, что это опасное заболевание снова перешло в наступление на человечество.



"В 50 странах мира растет количество случаев инфицирования, а показатели смертности снижаются очень медленно. Причем в Восточной Европе и Центральной Азии за последние двадцать лет показатели выросли вдвое. Это данные Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС). Впервые 13 учреждений ООН планируют активизировать сотрудничество для того, чтобы достичь необходимого уменьшения заболеваемости на ВИЧ, туберкулез и гепатит до 2030 года, а впоследствии и полностью победить эти болезни", - отмечают в ВОЗ, подчеркнув, что это решение было принято на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

