Ежеминутно добавляются подписи под Народной декларацией о мире партии «РАЗУМНАЯ СИЛА», уже более 100 тысяч

Всеукраинская подписная кампания политической партии «РАЗУМНАЯ СИЛА в поддержку прекращения войны» получила колоссальный отклик у граждан Украины: под декларацией уже сегодня подписались более 100 тысяч украинцев, сбор подписей активно продолжается. При этом партия заручилась поддержкой европейских политиков в реализации своей мирной инициативы.

Об этом 1 октября на пресс-конференции в информагентстве «Голос ua» заявил лидер политической партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» Александр Соловьев.

Всю минувшую неделю руководители партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» по приглашению европейских политиков провели в Берлине, где встречались с немецкими парламентариями и заручились их поддержкой в реализации своей мирной программы по прекращению войны на Донбассе и объединению Украины.

«Наши партнеры выразили готовность содействовать нашему мирному плану. В частности, заверили, что поддерживают инициативу подписания Народной декларации о мире и считают это тем реальным шагом, который способен объединить людей и побудить их совместно требовать от властей прекращения военных действий», – сообщил Александр Соловьев, глава партии «РАЗУМНАЯ СИЛА».

Наряду с этим в Европе возмущены тем, какое развитие сегодня получают в Украине неонацистские организации при поддержке властей. Это очень опасная тенденция, которая грозит гибелью демократии в Украине.

«Бандитские группы под ложными лозунгами с ложными идеями устраняют неугодных. С подачи Порошенко в нашей стране искусственно насаждается идея неонацизма», – подчёркивает Александр Савченко, замглавы «РАЗУМНОЙ СИЛЫ». – Президент использует неонацистские движения в своих политических и экономических целях. Именно неонацисты по свистку Порошенко нападают на политические силы, которые неудобны властям. Поддержка Порошенко неонацистских движений в Украине, их развитие и вскармливание может привести к фатальным для страны последствиям».

На встречах с немецкими политиками делегация «РАЗУМНОЙ СИЛЫ» сообщила о нападениях на партию, угрозах и преследованиях, которые значительно участились после объявления мирной программы. Европейские парламентарии, без преувеличения, шокированы масштабами развития неонацистских движений в Украине, их вседозволенностью и беззаконной деятельностью, на которые закрывают глаза правоохранительные органы.

Депутаты Бундестага заверили, что не оставят факты преследования партии без внимания. «Мы договорились о взаимном обмене информацией, мониторинге фактов репрессий против украинских политиков и активистов, отстаивающих мир. Депутаты Бундестага выразили готовность выступать с заявлениями в случае такого давления и пригласили нас озвучить свою позицию в ПАСЕ», – рассказал Александр Соловьев.

Он обратил внимание на то, что руководство страны и люди – это сегодня абсолютно не пересекающиеся миры. И люди, простые украинцы, уже давно разобрались, что к чему и, к явному неудовольствию нынешней власти, хотят мира и объединения Украины!

В подтверждение своих слов он показал журналистам коробки с подписями украинцев, отметив, что, учитывая колоссальный отклик граждан, ожидается получить не менее 1 млн подписей под Декларацией о мире.