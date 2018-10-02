В Симферополе и Севастополе запустили первые блоки ТЭС

В Крыму на полную мощность запустили первые блоки Таврической и Балаклавской ТЭС, заявил заместитель министра энергетики Андрей Черезов. Первой в ночь на понедельник заработала станция Таврическая, около восьми часов утра запустили блок на Балаклавской. "То есть 500 мегаватт мощности мы имеем — кроме того, что передается по энергомосту", — уточнил Черезов.

Он отметил, что запускам предшествовала напряженная работа по переключению магистральных сетей на полуострове: в частности, для выдачи мощности с новых ТЭС была замкнута Западно-Крымская высоковольтная линия.



Сейчас первые очереди обеих станций проверены и готовы к работе, однако их окончательный ввод в эксплуатацию произойдет в течение месяца. При этом уже стартовала проверка для выдачи разрешений на запуск вторых блоков.



Строительством обеих ТЭС занимается входящая в "Ростех" компания ООО "ВО "Технопромэкспорт". Таврическую станцию строят в Симферополе, Балаклавскую — в Севастополе, мощность каждой из них — 470 мегаватт. ТЭС должны окончательно стабилизировать ситуацию с обеспечением крымчан энергией.



Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. На полуострове ввели режим ЧС и графики аварийных отключений электричества.



Ситуация улучшилась с поэтапным запуском из Краснодарского края энергомоста мощностью 800 мегаватт, последняя, четвертая нитка которого заработала в мае 2016-го.

