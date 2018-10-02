Саудовская Аравия вложит $200 млрд. в развитие солнечной энергетики

Власти Саудовской Аравии собираются вложить $200 млрд в качестве инвестиций в солнечную энергетику. Об этом, как передает информационное агентство Maghreb Arabe Presse, заявил в понедельник в Марракеше представитель саудовского министерства энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Абдуррахман бен Мухаммед Абдулькарим, выступая на XI Арабской конференции по вопросам энергетики. Мероприятие проходит под патронажем короля Мухаммеда VI и посвящено теме "Энергетика и арабское сотрудничество".



Абдулькарим представил делегатам форума энергетическую стратегию Саудовской Аравии на 2020-2030 годы, которая предусматривает создание более развитой нефтедобывающей промышленности.



Кроме того, отметил он, королевство "инвестирует $200 млрд в солнечную энергетику с целью обретения к 2030 году мощностей, равных 200 ГВт". "Это позволит создать более 100 тыс. рабочих мест и снизить стоимость производства электричества", - добавил он.



В конференции принимают участие арабские министры, отвечающие за энергетический сектор в своих странах, делегаты Лиги арабских государств (ЛАГ), представители банков, финансовых учреждений, Международного энергетического агентства, ряда других межарабских и международных структур, эксперты и специалисты в области нефтяной промышленности.



Организаторами мероприятия выступают министерство энергетики, добычи полезных ископаемых и устойчивого развития Марокко, ЛАГ, Организация арабских стран - экспортеров нефти (ОАПЕК), Арабский фонд социально- экономического развития, Арабская организация промышленного развития и добывающих отраслей. В течение ближайших нескольких дней участники конференции обсудят ситуацию в сфере энергетики в арабском регионе, вопросы развития нефтяной промышленности и обеспечения энергетической безопасности, факторы и риски развития отрасли.

