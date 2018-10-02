Украинцы должны за коммуналку 38 млрд грн

В Украине задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в августе составила 38,4 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы статистики.



При этом отмечено, что общая задолженность за коммунальные услуги снизилась на 0,8% по сравнению с показателем июля.



"По состоянию на конец августа задолженность по оплате за природный газ составила 16,7 млрд грн, за централизованное отопление и горячую воду – 10,4 млрд грн, содержание домов, сооружений и придомовых территорий - 4 млрд грн, централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 2,9 млрд грн, вывоз твердых бытовых отходов - 0,5 млрд грн, поставку электроэнергии – 3,9 млрд грн", - говорится в сообщении.



По данным Госстата, средние начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч) на одного владельца лицевого счета в августе составили 588,6 грн.

