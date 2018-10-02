Скрипаль поддержал аннексию Крыма и назвал украинцев "овцами" – СМИ

Бывший сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль поддерживает политику Кремля в отношении Украины.



Об этом Скрипаль рассказал в прошлом году в интервью редактору BBC Марку Урбану, который работал над книгой о шпионах после "холодной войны", пишет The Guardian. Вскоре книга выйдет в свет.



Урбан отмечает, что Скрипаль проводил значительную часть своего дня, глядя прокремлевский "Первый канал".



Он поддерживает "кремлевскую линию по многим вопросам", пишет журналист, "даже, сидя в приобретенном доме, приобретенном британской разведкой MI6", особенно в отношении сложных отношений Москвы с Украиной.



Журналист характеризует экс-разведчика как "русского националиста". Скрипаль поддержал аннексию Крыма 2014 года и пренебрежительно называл украинцев "просто овцами, которым нужен хороший пастух". Скрипаль также отказывается верить, что российские войска тайно воюют на востоке Украины, говоря, что если бы это было так, то они быстро бы достигли столицы, Киева.



Как пишет Урбан, Скрипаль сначала не поверил в причастность России к его отравлению.

