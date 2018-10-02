В КНДР заявили, что договор об окончании Корейской войны не является предметом торга

КНДР считает, что в подписании декларации об окончании Корейской войны заинтересованы не только Пхеньян и Вашингтон, но также и ряд стран Северо-Восточной Азии, однако этот документ не является предметом торга в вопросах, касающихся проведения денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом говорится в опубликованным во вторник комментарии агентства ЦТАК.



"В окончании войны заинтересованы не только КНДР и США, но и другие страны Северо-Восточной Азии, которые хотят мира на Корейском полуострове. Однако это не подарок и тем более не предмет торга, который можно обменять на наши меры по денуклеаризации", - говорится в сообщении. ЦТАК также отмечает, что сейчас крайне подходящее время для подписания соглашения об окончании войны, поскольку КНДР и США после саммита лидеров двух стран в Сингапуре настроены на улучшение отношений. "Тем не менее, если США не желают идти на подписание, то и мы не будем возлагать на это особые надежды", - добавляет агентство.



В комментарии говорится, что Пхеньян принимает все практические меры в соответствии с совместным заявлением лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Это касается и готовности полностью закрыть свой экспериментальный ядерный реактор в Йонбене, о чем была достигнута договоренность на третьем межкорейском саммите в сентябре. "США, напротив, все еще пытаются подчинить кого-то с помощью санкций, постоянно повторяя о необходимости усиления давления на КНДР", - отмечает ЦТАК.



Корейский полуостров оказался разделен по итогам войны 1950-1953 годов. Формально вооруженный конфликт продолжается до сих пор, поскольку боевые действия были прекращены подписанием не полноценного мирного договора, а лишь соглашения о временном перемирии. Оно было заключено между командованием находившихся под контролем США сил ООН с одной стороны и командованием Корейской народной армии и союзного ей корпуса китайских добровольцев - с другой.



Как отмечал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, соглашение о мире должно стать своего рода политическим жестом, цель которого - предоставление КНДР гарантий безопасности в обмен на ее отказ от разработок ядерного оружия и баллистических ракет. По его словам, Пхеньян должен демонтировать свой ядерный полигон, ракетный полигон, ядерный комплекс в Йонбене, другие объекты, а также уничтожить уже имеющиеся боеголовки, после чего США и Южная Корея приостановят совместные военные учения, заключат с КНДР мирный договор и облегчат санкции.

