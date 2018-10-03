Instagram возглавил разработчик ленты новостей Facebook

Бывший вице-президент Instagram Адам Моссери назначен на пост генерального директора компании. Об этом 1 октября сообщил пресс-центр Instagram.



Отметим, что бывшие генеральный директор Instagram Кевин Систром и главный технический директор Майк Кригер подали в отставку в конце сентября. Соучредители Instagram не стали объяснять причины своей отставки, однако в СМИ появилась информация, что причина этому - кризис в Facebook.



Что касается Адама Моссери, ранее он занимался дизайном и консалтингом, имел собственную компанию. В 2008 году работал в отделе дизайна Facebook (в частности отвечал за ленту новостей в FB), а позже перешел в Instagram.

