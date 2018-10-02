«Фейсбук» и сибирская язва

В Одесской области зафиксировано пять случаев заболевания сибирской язвой. Первый был 29 сентября, а потом понеслось. Новость висит в ленте агентства «Интерфакс-Украина» уже больше часа. Открываю «Фейсбук» Ульяны Супрун, которая больше двух лет исполняет обязанности министра здравоохранения. Свежий пост. Менее часа висит. Внимательно изучаем: «Хирургическая маска не защищает от заражения болезнями, это особенно важно осознавать в период, когда многие начинают болеть гриппом». Только респиратор может помочь. И то не всегда.



Очередное просветительское послание Ульяны туземцем. Развенчивает мифы, которые насаждала советская оккупационная система. Насчет сибирской язвы ни слова. Точно так же вы ничего не найдете на официальной страничке Супрун в социальной сети об эпидемии кори, которая позволила нашей европейской нации занять ведущие позиции в мире по этому показателю. Ни одного поста насчет ботулизма, отсутствия сыворотки против укусов гадюк, вакцин, лекарств. Зато можно узнать о действии гормональных контрацептивов на организм женщины. Есть эпидемия сибирской язвы или нет? Что происходит?



Появилось заявление Национальной полиции Одесской области: «С целью локализации заболевания и предотвращения его распространения на другие территории выставлено шесть карантинных постов из числа полицейских, спасателей и нацгвардейцев». Значит, информация о сибирской язве соответствует действительности и официально подтверждена.



Вы только представьте себе реакцию «активистов» и «волонтеров» на новость о сибирской язве во времена «кровавого режима Януковча». Да уже спустя десять минут под АП была бы театрализованная постановка «Украина возвращается во времена средневековья»



И вернемся к странице Супрун в «Фейсбуке». Там разгорелась интересная дискуссия о том, как правильно писать – «хирургическая маска» или «медицинская»? У каждой версии появились свои сторонники и противники. Уверен, что в своем следующем посте Ульяна разъяснит, как правильно говорить насчет маски и как правильно надевать презерватив

Открываем «Фейсбук» гражданки США. Ее пост насчет масочек уже набрал под тысячу лайков, и появились десятки каментов: «Всегда в метро надеваю противогаз, правда, с наушниками не совсем удобно (плохо слышно), но безопасность прежде всего», «Мерзавка Тимошенко! Заставила всю страну купить маски во время эпидемии «свиного гриппа», «Не могу найти ОЗК (общевойсковой защитный костюм), подскажите, где его можно подешевле купить».Открываю «Википедию»: «сибирская язва является особо опасной инфекционной болезнью… протекает молниеносно… споры устойчивы, лечится антибиотиками, летальность при кожной форме десять-двадцать процентов, при легочной – свыше девяноста даже при соответствующем лечении». Понятное дело, что антибиотиков у нас нет, врачи остались «высшей квалификации», то есть могут провести консультацию по «скайпу» и дать рекомендации, предварительно сверившись с «Гуглом».Вы только представьте себе реакцию «активистов» и «волонтеров» на новость о сибирской язве во времена «кровавого режима Януковча». Да уже спустя десять минут под АП была бы театрализованная постановка «Украина возвращается во времена средневековья». Пылали бы костры, символизирующие эпидемию холеры. Какая разница? Сибирская язва, холера. Главное, побольше хардкора. Мустафа в маске средневекового холерного доктора уже толкал бы речь о беспомощности антинародного режима, который допустил такую дикость. На всех телеканалах «эксперты» рассказывали бы млеющим от восторга медиа-с…кам о невероятной опасности заболевания, которое может выкосить в считанные дни население среднего мегаполиса. Попытки «антинародного режима» рассказать о предпринятых мерах встречались бы бодрыми криками о «замыливании глаз».Зато теперь полная и абсолютная тишина. Ничего страшного, просто очередная эпидемия. Да, кое-кто, вне всякого сомнения, погибнет, но зато у вас появилась возможность свободно избрать себе «семейного врача».В любой поликлинике висят красивые плакатики, из которых следует, что все уже отреформировано, пришло время наслаждаться здоровым образом жизни и присматривать себе загодя место на кладбище. Кстати, о кладбище. На «Фейсбуке» Министерства здравоохранения появилась оперативная информация о случае заболевания «так называемой сибирской язвой». «Ситуация оперативно локализована, никакой угрозы для здоровья людей нет, пять человек госпитализированы». Болезнь протекает в кожной форме, поэтому вообще все следует воспринимать как насморк. Все, проблема снята. Забыли и пошли дальше. Впереди очень много работы. Надо развивать сеть палаток по оперативному хирургическому удалению различных донорских органов. Пункты приема органов планируется расставить возле больших сетевых магазинов электроники. Зашел в «Цитрус», присмотрел себе гаджет, пошел в палатку, вырезал почку и пользуйся телефоном с особой камерой для селфи, обладающей «искусственным интеллектом».Опять же, в эпидемиях есть своя «прелесть», поскольку снижается нагрузка на почву, уменьшается потребление дорогого норвежского газа, и руководители «Нефтегаза» могут выписать себе миллионов пятьдесят евро за «снижение зависимости от страны-агрессора». Выжившие отличаются хорошей физической формой, что, безусловно, отразится на производительности их труда в странах Европейского Союза.И вернемся к странице Супрун в «Фейсбуке». Там разгорелась интересная дискуссия о том, как правильно писать – «хирургическая маска» или «медицинская»? У каждой версии появились свои сторонники и противники. Уверен, что в своем следующем посте Ульяна разъяснит, как правильно говорить насчет маски и как правильно надевать презерватив.