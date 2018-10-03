Кофеин напрямую влияет на переносимость боли

Болевые ощущения, вызванные разными причинами, - одна из самых больших проблем здравоохранения. Пациенты тратят миллионы на обезболивающие средства, призванные справиться как с хронической, так и с острой болью. Между тем, сотрудники Университета Алабамы привязывают не просто купировать болевой синдром, а попытаться выявить факторы, влияющие на него.



Как отмечает Mind Body Green, специалисты оценили, как объем потребления кофеина влияет на переносимость боли. Оказалось, кофеин производит сильный эффект. Была собрана группа из 62 добровольцев. Люди рассказывали о том, какие напитки с кофеином они потребляют изо дня в день. Это могли быть кофе, чай, газировка, энергетики.



Через неделю фиксации потребления кофеина были проведены тесты, которые показали степень переносимости боли. В рамках эксперимента ученые использовали постепенно усиливающийся болевой стимул и оценивали реакцию добровольцев. Чем больше человек потреблял кофеина, тем лучше он переносил болевой стимул. При этом средний уровень потребления кофеина был эквивалентен примерно двум чашкам кофе.

