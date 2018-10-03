Новая вакцина дает надежду на лечение нескольких форма рака

Среди них рак яичников, кишечника, простаты и гастроэзофагеальный рак, сообщает The Daily Mail. Вакцина приучивает тело распознавать наличие клеток, которые бесконтрольно делятся из-за мутации в гене HER2. Известно: примерно в 25% случаев рака груди мутации HER2 делают опухоли особенно агрессивными, повышают риск рецидива. А новая вакцина останавливала рост в 54% случаев рака с мутацией HER2.



В отдельном случае рак даже полностью исчез на 18 месяцев из тела пациентки. К слову сказать, в норме ген регулирует рост тканей груди. Однако при мутации HER2 начинает подпитывать бесконтрольное размножение клеток тканей груди.



Вакцину давали добровольцам в течение полугода. Первые три дозы вводились с промежутком в 4 недели, а последние две дозы - с промежутком в 8 недель. Для приготовления самой вакцины ученые забирали иммунные клетки у пациента, меняли их в лаборатории (клетки учили видеть белок HER2), а затем повторно вводили в тело. Так как в вакцине применяются клетки пациента, риск осложнений и отторжения сводится к минимуму.



Помимо рака груди, вакцину опробовали и на других видах онкологических заболеваний. Так опухоли переставали расти у 4 пациентов с метастатическим раком яичников, простаты, кишечника, гастроэзофагеальным раком. Еще у одного пациента опухоль усохла более чем на четыре месяца, продолжив затем свой рост. А в одном случае вакцина избавила от рака почти на два года. При этом, когда рак вернулся, клетки больше не выделяли HER2.

