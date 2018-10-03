Украинский экспорт вырос почти на 13%

Экспорт товаров из Украины за первые 7 месяцев 2018 вырос на 12,7%. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли, передает УНН.



"Экспорт товаров по итогам 7 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 12,7% и составил 26,9 млрд долларов. Таким образом, украинский экспорт растет уже 19 месяцев подряд", - говорится в сообщении.



Наибольший удельный вес в украинском экспорте принадлежит:



продукции АПК и пищевой промышленности (36,4%),

продукции металлургического комплекса (26,8%),

продукции машиностроения (11,8%),

минеральным продуктам (9,1%).



Структура экспорта украинской продукции по разным товарным группам в течение первых 7 месяцев 2018 года:



продукция АПК и пищевой промышленности - 9,8 млрд долларов (-0,6% по сравнению с 7 месяцами 2017 года),

продукция металлургического комплекса - 7,2 млрд долларов (30,1% по сравнению с 7 месяцами 2017 года),

продукция машиностроения - 3,2 млрд долларов (14,9% по сравнению с 7 месяцами 2017 года),

минеральные продукты - 2,5 млрд долларов (7,4% по сравнению с 7 месяцами 2017 года),

продукция химической промышленности - 1,5 млрд долларов (26,1% по сравнению с 7 месяцами 2017 года),

древесина и бумажная масса - 1,2 млрд долларов (29,5% по сравнению с 7 месяцами 2017 года),

различные промышленные товары - 852,9 млн долларов (20,3% по сравнению с 7 месяцами 2017 года),

продукция легкой промышленности - 716,7 млн долларов (18,7% по сравнению с 7 месяцами 2017 года).



За первые 7 месяцев 2018 года Украина экспортировала в ЕС (42,1%), в Россию (8% от общего объема экспорта), Турцию (5,8%), Индию (5,2%), Китай (4,2% ), Египет (4,1%). При этом экспорт товаров в страны Европейского Союза вырос на 18,7% по сравнению с 7 месяцами 2017 года и составил около 11,3 млрд долларов.

