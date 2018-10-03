Киевлянин ходил с гранатой в сумке - "для самозащиты"

В Днепровском районе Киева у 45-летнего местного жителя полицейские изъяли гранату, которую он хранил в сумке "для самозащиты".



Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.



"В ходе отработки оперативной информации работники уголовного розыска вместе с участковыми офицерами Днепровского управления полиции изъяли у мужчины боеприпас, который он хранил в сумке", - говорится в сообщении.



Как отметил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин, злоумышленником оказался 45-летний местный житель, который к уголовной ответственности раньше не привлекался. У него изъяли предмет, похожий на гранату РГД-5 с запалом. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Он объяснил, что приобрел гранату для самозащиты. В настоящее время полицейские выясняют, кто продал ему боеприпас. Опасный предмет отправили на экспертизу.



Следственный отдел Днепровского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику угрожает до семи лет лишения свободы.

