Нобелевскую премию по химии вручили за эволюцию ферментов и антител

В Стокгольме объявлены имена обладателей Нобелевской премии по химии. Награда присуждена Фрэнсис Арнольд — «за направленную эволюцию ферментов», а также Джорджу Смиту и Грегори Уинтеру — «за фаговый дисплей пептидов и антител». Смит первым описал этот метод, а Уинтер использовал его для разработки лекарств.



Ранее стали известны обладатели Нобелевской премии по медицине и физиологии (ее присудили Джеймсу Эллисону и Тасуку Хондзё за исследования в области терапии рака) и по физике (награду присудили Артуру Ашкину, Жерару Муру и Донне Стриклэнд за лазеры).



5 октября в Осло назовут лауреата премии мира, а 8 октября «нобелевская неделя» завершится присуждением премии по экономике.

