Турчинов: на любую агрессию РФ в Азовском море будем адекватно отвечать

Указ Президента Украины по наращиванию военного потенциала в Азовском море и Черноморском регионе уже выполняется. Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, выступая в Харькове, передает корреспондент УНН.



"Мы сейчас укрепляем потенциал и военное присутствие в Азовском море, чтобы противостоять российской провокации в этом регионе", - сказал секретарь СНБО.



По его словам, россияне пытаются фактически "проводить блокаду украинских портов, расположенных вдоль азовского побережья". Турчинов назвал эти действия провокационными, системной провокацией со стороны РФ, "но решение СНБО принято, президент подписал соответствующий указ по наращиванию военного потенциала в Азовском море и Черноморском регионе".



"Уже происходит выполнение этого решения. У нас уже есть корабельно-катерная группа в Азовском море, и, безусловно, мы будем усиливать свои позиции, в том числе на любую агрессию мы постараемся адекватно отвечать", - отметил он.

