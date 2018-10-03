СБУ предрекла захваты Россией православных храмов

Служба безопасности не исключает, что Россия может готовить акции протеста и провокации с захватом культовых сооружений в Украине. Об этом на брифинге заявил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, передает Украинская правда.



«Мы ожидаем инспирации захватов культовых сооружений одной из конфессий якобы представителями праворадикальных националистических организаций, что позволит в дальнейшем инспирировать силовые противостояния и массовые акции протеста с участием верующих», - сказал он.



Кроме того, СБУ ожидает инспирированных РФ «пикетов, протестов, направления петиций и обращений в органы государственной власти с требованием восстановить мир любой ценой».



«В дальнейшем указанный движение должно приобрести организованную форму, перерасти в одновременные акции протеста в различных городах Украины с последующим направлением делегаций в столицу и блокировкой органов государственной власти», - сказал Кононенко.



Он добавил, что таким образом Россия пытается «создать так называемый управляемый хаос».



«Цель - склонение руководства государства к подписанию мирных соглашений на выгодных агрессору условиях», - сказал Кононенко.



Он заверил, что СБУ будет противостоять этому.



«Мы видим эти намерения и планы, видим, как предполагают реализовать, и активно работаем над недопущением их реализации», - подытожил Кононенко.



Напомним, 17 апреля Порошенко призвал нардепов поддержать обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею І о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии. Он отмечает, что создание единой поместной православной церкви не помешает свободе вероисповедания в Украине.



19 апреля Верховная Рада поддержала соответствующее обращение Президента к Вселенскому патриарху Варфоломею.



7 сентября Вселенский патриархат назначил двух своих экзархов в Киеве в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине.

