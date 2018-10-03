В минобороны Израиля заявили, что не могут отказаться от военных операций в Сирии

Израиль не может отказаться от операций в Сирии, несмотря на поставку этой стране российских зенитных ракетных систем С-300. Об этом заявил в среду в интервью израильскому государственному радио Kan министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман.



"Я не могу сказать, что мы рады присутствию С-300 [в Сирии], вместе с тем это та самая тема, где у нас нет никакого выхода, тут нет никакой возможности не принимать решения, - сказал министр. - В любом случае, мы не ищем авантюр, мы только защищаем свои жизненно важные интересы, к сожалению, мы находимся в такой ситуации, что во всем, что касается наших интересов в области безопасности, мы не можем позволить себе никаких компромиссов".



Либерман вновь возложил ответственность за гибель российского самолета-разведчика Ил-20 17 сентября на сирийскую армию. "Именно сирийские ПВО сбили российский самолет Ил-20, вся ответственность лежит на Сирии, - сказал глава оборонного ведомства. - Я видел версию, что Израиль прятался, я даже не хочу тут вести никаких медийных баталий с российской стороной". "Конечно, прискорбно - погибло 15 [российских] солдат, офицеров", - продолжил Либерман и добавил, что "вместе с тем, мы (израильтяне - прим. ТАСС) действовали взвешенно и ответственно".



Глава оборонного ведомства еврейского государства заявил, что, по его мнению, "самое главное сегодня - не заниматься пикантерией, а вернуть рабочие отношения [с российской стороной] в нормальный режим". "Это сегодня - самая главная задача: вернуться к нормальному режиму работы, координации, более активно задействовать "горячую линию" по предотвращению конфликтных ситуаций, нужно работать, - продолжил Либерман. - Поскольку у нас годами выработались очень хорошие, рабочие отношения с российской стороной, нам тут нечего было скрывать".



"Наша позиция прозрачна и понятна, мы ее объясняли много раз и нашим партнерам в России, и мировому сообществу, - указал израильский министр обороны. - Пока наши интересы затронуты не будут, мы никогда не действовали и действовать не будем, но ясно, что мы не можем себе позволить, чтобы вся территория Сирии стала одной большой военной базой для Ирана, и будем действовать в соответствии с нашими интересами". "Мы действуем не в соответствии с репортажами в СМИ, календарь тут абсолютно нерелевантен, а в соответствии с той информацией, которая поступает в наши спецслужбы, - продолжил он. - Когда мы имеем точную информацию о какой-либо попытке перебросить такое оружие из Ирана в Сирию или из Сирии в Ливан для [шиитского движения] "Хезболлах", мы действуем".

