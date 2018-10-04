Андрей Садовый будет баллотироваться в президенты

Мэр Львова, лидер "Объединения "Самопомич" Андрей Садовый объявил, что будет подавать свою кандидатуру на участие в выборах президента в 2019 году



Об этом он заявил на встрече с организаторами молодежного форума "#Молодвиж" в коворкинге в "Communa", сообщает пресс-центр "Самопомочи".



"Моя цель очень проста и сложна одновременно – восстановить вашу веру в Украину. Перед вами сегодня весь мир, но построить свою собственную страну возможно только здесь. Я предлагаю вам бороться за нее вместе!" - подчеркнул он.



По его словам, ключевыми элементами кампании станут "мобилизация молодежи, разрыв коррупционной круговой поруки в политике и технологическая модернизация страны".



"Мы отстали от мировых лидеров на десятки лет. Должны сконцентрировать все силы и интеллект нации, чтобы догнать мир. Это вопрос национальной безопасности и выживания. Иначе не будет ни благосостояния, ни счастья, ни победы в войне. Но все в наших руках и нам под силу", - отметил Садовый.



Он добавил, что в ближайшее время должен обнародовать состав команды, с которой пойдет на выборы.

