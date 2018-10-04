"Нафтогаз" готов к отопительному сезону - первый зампредправления

НАК "Нафтогаз Украина" подготовлен к началу отопительного сезона и готов обеспечить Украину газом, заявил первый заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома. "Компания полностью готова к выполнению возложенных на нее обязательств", - сказал он в ходе селекторного совещания с регионами по готовности к отопительному сезону 2018-2019 годов в четверг в Киеве.



По его словам, на сегодня в подземных газовых хранилищах находится 16 млрд 315 млн куб. м. природного газа.



"В случае каких-то аномальных холодов в отопительном сезоне имеем возможности постоянно увеличивать импорт для того, чтобы поддерживать необходимое количество газа и давления в системе", - добавил он.

