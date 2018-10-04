Названы возможные кандидаты на Нобелевскую премию мира

Американский журнал Time составил список возможных кандидатов на получение Нобелевской премии мира. В число претендентов вошли президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, пишет в среду, 3 октября, издание.



В частности, главными претендентами в списке журнала значатся участники диалога вокруг судьбы Кореи - лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент США Дональд Трамп. Лидеры Севера и Юга приложили усилия к тому, чтобы остановить ядерную гонку на полуострове и прекратить ядерные испытания, проведенные КНДР, отмечает Time. Это делает их явными фаворитами в списке кандидатов на Нобелевскую премию. Однако, комитету будет сложно не принимать во внимание оценки ООН по ситуации в КНДР. Согласно данным правозащитников, в стране продолжаются массовые нарушения прав человека.



Вслед за руководителями Северной и Южной Кореи идет еще один участник межкорейского диалога - президент США. Весной Дональд Трамп добился первой в истории встречи лидеров США и КНДР, прошедшей в Сингапуре. Крупнейшая британская букмекерская контора Ladbrokes оценивает шансы Трампа на победу пять до двух, отмечает издание.



Как менее вероятные оцениваются шансы на получение премии Карлесом Пучдемоном. Инициатор референдума об отделении Каталонии от Испании был вынужден покинуть страну в связи с преследованием со стороны властей. После этого внимание к его персоне снизилось. Однако, его шансы на получение премии Ladbrokes все еще оценивает в 12 к 1.



В числе претендентов также названы Папа Римский Франциск (вероятность 16 к 1) и блогер из Саудовской Аравии Раиф Бадави, находящийся в заключении по обвинению в оскорблении ислама.



В то же время среди претендентов из числа организаций Time наиболее вероятным получателем премии называет Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Эта структура ранее уже дважды получала Нобелевскую премию мира: в 1954 и 1981 годах.



Как известно, лауреатом Нобелевской премии мира ежегодно становится человек или организация, которые, по мнению Нобелевского комитета, сделали больше других для достижения мира на планете. Комитет не раскрывает информацию о претендентах на премию. Известно лишь их число - в этом году на получение награды выдвинут 331 претендент - 216 человек и 115 организаций. Объявление лауреата премии состоится 5 октября в Осло.

