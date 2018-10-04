В ГПУ прокомментировали причастность Чепиги к “эвакуации” Януковича

ГПУ не имеет информации, что Анатолий Чепига (по данным расследователей, настоящее имя Руслана Боширова, подозреваемого в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Британии) участвовал в организации выезда Виктора Януковича в Россию.



Об этом заявил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, сообщает "Радио Свобода".



«Есть предположение, что представители Российской Федерации помогали [Януковичу] 22 февраля выезжать за пределы Украины с территории Донецкой области, но на данное время они не идентифицированы... По Межигорью информации вообще нет. Исключать этого нельзя, но информации нет. Есть данные, что они были на территории Донецкой области и именно там помогали бывшему президенту покинуть страну», - сказал Горбатюк.



Как известно, 5 сентября британские прокуроры назвали причастными к отравлению бывшего работника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии двух россиян - Александра Петрова и Руслана Боширова. По мнению Британии, оба являются офицерами разведки.



Издания The Insider и проект расследований Bellingcat 26 сентября сообщили, что настоящее имя Боширова - Анатолий Чепига. По данным журналистов, он является полковником ГРУ РФ и имеет звание "Герой России".



Российский журналист-расследователь Сергей Канев утверждает, что Чепига получил звание «Героя России» якобы за то, что возглавлял операцию по вывозу в Россию бывшего президента Украины Виктора Януковича.



После этого глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев считает Чепигу участником организации выезда Януковича за пределы страны.



Бывший охранник Януковича Константин Кобзарь попросил суд в Киеве допросить его о роли Анатолия Чепиги в эвакуации Януковича с Украины в феврале 2014 года. Соответствующее заявление Кобзаря в Facebook обнародовал адвокат Януковича.



Виктора Януковича в Украине заочно судят по обвинению в госизмене.



