Меркель вспомнила о вечной вине Германии перед евреями

Канцлер Германии Ангела Меркель напомнила о вечной обязанности немцев помнить о холокосте и бороться с антисемитизмом. Она посетила мемориал в Иерусалиме во время визита к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Об этом сообщил новостной портал The Local.



«Примерно 80 лет назад, в ночь погромов 9 ноября, еврейский народ в Германии столкнулся с беспрецедентной ненавистью и насилием», — сказала она, после чего сделала запись в гостевой книге национального мемориала Яд ва-Шем. Канцлер имела в виду так называемую «Хрустальную ночь», всегерманский еврейский погром в 1938 году.



«За этим последовали невиданные преступления Шоа (так евреи называют холокост — прим. «Ленты.ру»), его разрыв с цивилизацией», — добавила Меркель. «Из этого следует вечная обязанность Германии помнить об этом преступлении и бороться с антисемитизмом, ксенофобией, ненавистью и насилием».



Меркель посетила Израиль с однодневным визитом в рамках регулярных встреч правительств двух стран. На встрече с израильским премьером она будет обсуждать сотрудничество ФРГ и Израиля, а также усиление волны антисемитизма в Германии в последние месяцы.

