Москва потребует от Лондона предоставить информацию по кибератакам

Россия потребует от Великобритании информацию по поводу обвинений Москвы в кибератаках. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко в эфире телеканала RT в четверг.



"Это для нас дополнительная возможность задать новые вопросы британской стороне, и мы собираемся это сделать, потому что речь идет о каких-то расплывчатых утверждениях. Упоминается российская спецслужба, но по существу ситуация не раскрыта. Мы обратимся к британской стороне с просьбой предоставить больше информации и повторим свой призыв: если у вас есть какая-то информация о подобных действиях, пожалуйста, поделитесь ей. Мы готовы обсуждать ее", - сказал дипломат.

