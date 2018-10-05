Вышел трейлер фильма "Вице" с Кристианом Бэйлом

В Сети был опубликован трейлер предстоящего фильма "Вице" с Кристианом Бэйлом в главной роли. В ленте актер предстанет в образе американского политика республиканца Дика Чейни. Ролик к настоящему моменту успел набрать более 2 миллионов просмотров на YouTube.



В ролях, помимо Бэйла, снимаются Эми Адамс, Стив Карелл и Сэм Рокуэлл (в роли Джорджа Буша). Режиссером выступил Адам МакКей.



Картина посвящена Дику Чейни и его политике. Этот политик признан одним из самых могущественных и влиятельных вице-президентов США в истории. Он занимал этот пост во времена президента Джорджа Буша младшего - с 2001 по 2009 годы.



Этот политик также известен, как яростный сторонник войны с терроризмом в Ираке.



Мировая премьера фильма состоится в конце декабря текущего года.





