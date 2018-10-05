На Донбассе ранен украинский военный

Один военнослужащий Объединенных сил был ранен в пятницу на Донбассе, сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины.



"С начала текущих суток один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Теперь наш защитник получает квалифицированную медицинскую помощь в военном мобильном госпитале", - говорится в сообщении.



Всего, как отмечается в сводке оборонного ведомства, с начала суток пятницы по состоянию на утро на территории Донецкой и Луганской областей было зафиксировано 5 прицельных обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований.



"На Луганском направлении враг с полуночи применил гранатометы по защитникам Крымского. С 01.20 боевые действия с применением пехотного вооружения продолжались в течение двух часов вблизи н.п. Орехово. На Донецком направлении крупнокалиберные пулеметы враг применил по защитникам Гнутово и Водяного. После 07.00 разрывы трех вражеских мин калибра 82 мм зафиксировали защитники Павлополя. Также здесь оккупанты вели прицельный обстрел из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

