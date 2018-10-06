За минувшие сутки боевики 19 раз открывали огонь по позициям ВСУ – штаб

За минувшие сутки боевики 19 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в том числе 7 раз с применением запрещенного минскими договоренностями оружия, в результате боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).



"Российские оккупанты 19 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе - 7 раз с применением вооружения, запрещенное минскими договоренностями. В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.



За прошедшие сутки боевики обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Свободного, Камышевахи, Троицкого, Луганского, Шумов, Марьинки, Новотроицкого, Павлополя, Гнутово, Водяного и Широкино.



Незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



"Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Троицкое противник обстрелял из минометов 120-го и 82-го калибра, а по опорным пунктам у Луганского применял минометы калибра 120 мм и дважды - калибра 82 мм. Также из минометов 82-го калибра враг вел прицельный огонь по позициям наших войск вблизи Павлополя и Гнутово", - подчеркнули в пресс-центре штаба ООС.



Кроме того НВФ применяли вооружения боевых машин пехоты по защитникам Крымского, Луганского и Павлополя, а по защитникам Камышевахи - противотанковый ракетный комплекс.



По данным украинской разведки, за прошедшие сутки двое боевиков уничтожено и семеро ранены.



С начала суток боевики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстрелял позиции ООС вблизи населенных пунктов Широкино и Водяного на Мариупольском направлении. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

