САП передала в суд обвинительный акт относительно Труханова

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве относительно Одесского городского головы Геннадия Труханова и других чиновников Одесского городского совета по факту завладения средствами городского бюджета при покупке зданий ОАО "ХК "Краян".



"Действия всех соучастников квалифицированы по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах, совершенное по предварительному сговору группой лиц"). Кроме того, бывший директор частной компании-продавца здания обвиняется также в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.205 и ч.2 ст.15, ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство и покушение на легализацию средств, полученных преступным путем)", - сказано в сообщении САП на странице в соцсети Фейсбук в понедельник.



По информации прокуратуры, мэр Одессы в период с июля по декабрь 2016 года совместно с другими должностными лицами Одесской мэрии и частной компании завладели средствами местного бюджета города Одессы в сумме 185 млн грн.



"Коррупционная схема, по версии обвинения, реализована под видом покупки здания обанкротившегося завода "Краян" по заведомо завышенной стоимости. В дальнейшем уплаченные средства предположительно планировали легализовать через предприятие с признаками фиктивности, основатель и руководитель которого, как установлено, в настоящее время проживает на неподконтрольной территории Луганской области", - сказано в сообщении.



В САП отметили, что в рамках уголовного производства на сумму более 92 млн грн. уплаченных бюджетных средств наложен арест, они переданы в управление АРМА.



Как сообщалось, в сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекса госпредприятия "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры, которая, в свою очередь, в начале 2016 года заплатила за этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, 11,5 млн грн.



Полученные от мэрии 185 млн грн фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности. Однако детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры предотвратили эту попытку и добились наложения ареста на счета компании-продавца здания.



14 февраля 2018 года Г.Труханов и его заместитель Павел Вугельман были задержаны в Международном аэропорту "Борисполь" по подозрению в завладении средствами местного бюджета путем злоупотребления служебным положением по приобретению и передаче в коммунальную собственность помещений бывшего завода "Краян".



По результатам расследования были уведомлены о подозрении несколько должностных лиц Одесского горсовета, руководители и учредители некоторых предприятий по ч.5 ст.191 УК (завладение средствами путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем).



16 февраля Соломенский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство антикоррупционных органов об аресте Г.Труханова с альтернативой в 50 млн грн и отпустил его на поруки народного депутата Дмитрия Голубова (фракция БПП).



В марте Соломенский районный суд Киева возобновил арест 185 млн грн, которые были уплачены из городского бюджета Одессы за здание ОАО ХК "Краян", и принял решение об их передаче в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).



31 мая детективы НАБУ открыли восьми подозреваемым в деле и их защитникам материалы досудебного расследования для ознакомления.

