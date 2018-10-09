Компания SpaceX в 30-й раз успешно посадила первую ступень ракеты Falcon 9

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX успешно вернулась на космодром в Калифорнии. Это уже 30-я успешная посадка первой ступени ракеты. Об этом сообщила SpaceX в Twitter.



Ракету Falcon 9 с аргентинским спутником SAOCOM 1A запустили со стартовой площадки военной базы ВВС США Вандерберг 8 октября в 5:21 утра. Спустя девять минут первая ступень ракеты села в автоматическом режиме. Спутник успешно вывели на околоземную орбиту.

