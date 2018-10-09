Более 20 иностранных дипломатов досрочно покинули Украину с 2017 года

Более 20 иностранных дипломатов досрочно отозваны с территории Украины в течение 2017-2018 годов, передает в понедельник агентство "Украинские новости".



В понедельник официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца сообщила, что венгерский консул покинул Украину 6 октября и вернулся на родину.



"Через МИД Украины досрочно отозваны с территории нашего государства 23 иностранных дипломата", — говорится в документе Службы безопасности Украины, направленном в ответ на информационный запрос агентства.



В документе также сообщается, что 575 иностранным гражданам запрещен въезд на территорию страны, принудительно выдворены и возвращены с территории Украины 382 иностранных гражданина.



Ранее МИД Украины заявил, что консул Венгрии в городе Берегово Закарпатской области объявлен персона нон-грата и должен покинуть страну в течение трех суток. Венгерский министр заявил, что МИД Венгрии вышлет из страны украинского консула, если Киев примет решение о выдворении венгерского консула из Берегово.



Власти Украины выражают недовольство тем, что консульство Венгрии в расположенном у венгерской границы городе Берегово Закарпатской области выдает украинским гражданам венгерские паспорта. Глава МИД Павел Климкин заявил, что Киев намерен выслать консула Венгрии из страны. Будапешт назвал недружелюбными и рискованными идеи о высылке консула, пригрозил Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции.

