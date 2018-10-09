Нетаньяху намерен обсудить с Путиным попытки Ирана закрепиться в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник, что в ходе предстоящей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным планирует обсудить попытки Ирана закрепиться в Сирии и передать высокоточное оружие ливанскому движению "Хезболлах".



"Мы [Израиль] продолжим действовать решительно против попыток Ирана создать еще один фронт против нас на Голанских высотах, а в Сирии мы будем действовать против всех попыток передачи смертоносного оружия движению "Хезболлах" в Ливане. Я намерен обсудить это с президентом России Владимиром Путиным в ходе нашей предстоящей встречи", - сказал Нетаньяху, чьи высказывания распространила его пресс-служба.



"Мы договорились ранее с президентом Путиным по важной координации между армиями Израиля и России, и вместе мы установили хорошие отношения между Россией и Израилем, - продолжил Нетаньяху. - Я знаю, что президент Путин понимает мою приверженность безопасности Израиля, и я также знаю, что он понимает важность, которую я придаю Голанским высотам". По словам главы израильского кабинета, присутствие Израиля на Голанских высотах является "гарантией стабильности в прилегающих районах", а также "твердой реальностью, основанной на древних правах" и "фактом, который должно признать международное сообщество".



Нетаньяху 7 октября сообщил, что говорил с Путиным по телефону и договорился о встрече с ним в ближайшее время. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил 8 октября, что новые контакты президента РФ и премьер-министра Израиля прорабатываются, но о конкретных сроках говорить рано. Это будет первая встреча Путина и Нетаньяху после гибели российского самолета-разведчика Ил-20 над Средиземным морем 17 сентября.



Принадлежащие Сирии Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года, а в 1981 году Кнессет (израильский парламент) принял закон "О Голанских высотах", который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет еврейского государства над этой территорией. Аннексия была признана незаконной в соответствии с резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.

