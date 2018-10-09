Глава ПАСЕ выступила за конструктивный диалог по вопросу участия России в работе ассамблеи

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) настроена на честный и конструктивный диалог по вопросам реформы своих регламентов и дальнейшего участия российской делегации в работе организации. Об этом заявила в понедельник на открытии осенней пленарной сессии ПАСЕ в Страсбурге ее председатель Лилиан Мори Паскье.



Как она подчеркнула, доминирующей темой дебатов в ходе нынешней сессии ассамблеи станет вопрос полномочий национальных делегаций, напрямую связанный с отказом России от участия в работе ПАСЕ в последние годы. На пленарной сессии 9 октября будет обсуждаться доклад, на основе которого в регламент ПАСЕ могут быть внесены изменения, идущие навстречу требованиям российской стороны относительно равноправия делегаций. "Мы должны будем ответить на вопрос о том, позволяют ли наши правила и процедуры в нынешнем виде эффективно выполнять нашей ассамблее свои функции, или же эти правила нужно приспособить к новым условиям", - сказала глава ПАСЕ.



По словам Мори Паскье, дебаты вокруг изменения правил работы ассамблеи "породили ряд разногласий" между участниками ПАСЕ. "Во многом это связано с другим вопросом - важности участия всех делегаций в работе ассамблеи", - отметила она. "Нам нужен регламент, который применим ко всем странам и во всех ситуациях", - добавила председатель ПАСЕ.



Нормализация диалога с Россией, продолжила она, является одной из ключевых задач для ассамблеи. "Отношения с российским парламентом - это политический вопрос. В связи с этим три недели назад я провела встречи с рядом российских парламентариев и главой Совета Федерации России, госпожой Валентиной Матвиенко, с которой мы переговорили на полях Второго евразийского женского форума, где я представляла ассамблею. Мы должны вести конструктивный, честный и открытый диалог, памятуя о тех ценностях, которые нас объединяют в рамках Совета Европы, и о многочисленных резолюциях ассамблеи", - указала глава ПАСЕ.



По словам Мори Паскье, "также необходимо помнить и о необходимости найти конкретные решения для существующих разногласий, дабы обеспечить постоянство системы Европейской конвенции о правах человека в качестве панъевропейского механизма по защите основополагающих прав всех людей, живущих на нашем континенте". "Это - ответственность всех нас, как политических представителей 830 миллионов наших сограждан. Как и все мы, я сознаю серьезность момента и рассчитываю продолжить двигаться далее по пути диалога", - заключила она.



Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточились. В ответ делегация РФ заявила, что отказывается работать на таких условиях, а в 2016-2017 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.



В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации. 11 января глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что Россия не будет направлять заявку на подтверждение полномочий делегации РФ в ПАСЕ в 2018 год.



