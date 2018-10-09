Звезда "Игры престолов" рассказала о "несправедливости" финала

Британская актриса Софи Тернер, которая прославилась ролью Сансы Старк в "Игре престолов", рассказала о впечатлениях от концовки сериала. По ее словам, финал телевизионного шоу "трагичен и несправедлив". Об этом пишет Winter is coming.



Актриса также отметила, что изменила бы конец. И, тем не менее, она признается, что очень рада участию в столь масштабном и популярном проекте.



Также Тернер добавила, что в отличие от предыдущих сезонов, в будущем ее героиня изменится. Она будет значительно более самоуверенной, и от ее нерешительности в прошлых сезонов не останется и следа.



"Он знает, чего хочет. Она знает, за что борется. Она знает, кого хочет видеть рядом с собой в момент угрозы", - отметила актриса.







