Энергетический триллер-1. Подакцизный свет

Украинская энергетика – это одна большая коррупционная «варежка», в которой собраны и «Роттердам +», и Rab-тарифы, и даже отсутствующая полгода в Киеве горячая вода. Монополисты выстраивают схемы, а платит за них потребитель. То есть мы с вами. В одну статью все безобразия не втиснешь, напрашивается сериал. И первая серия (для затравки) о том, как свет оброс акцизом. Вы не поверите: на электричество мы, оказывается, платим еще и акциз. Уже четыре года. И удивляемся, отчего оно такое дорогое...



В учебниках по экономике написано, что акцизный налог – налог на потребление. Его природа в том, чтобы это самое потребление регулировать. Не давать возможности населению потреблять чересчур. Особенно те товары, которые наносят вред здоровью или окружающей среде.



Например, акциз на сигареты призван, по своей сути, регулировать потребление табачных изделий. Считается, что если пачка будет стоить на 3 грн. Дороже, меньше народа будут курить. Из экономии. Или алкоголь: на каждой бутылке спиртного обязательно есть акцизная марка. А нечего бухать! Пейте березовый сок!



Такая же логика у акцизов на топливо: нефтепродукты, сжиженный газ, компоненты моторных топлив, топливо моторное альтернативное. Нечего дымить в окружающую среду! Загрязнять ее, понимаешь, чем ни попадя.



В этом же смысловом ряду акцизы на легковые авто, прицепы, мотоциклы. Пересели бы все на велосипеды, было бы легче дышать. Голландцы вон только на велосипедах по Амстердаму и шастают. А вот импорт электромобилей в Украину до конца 2018 года освобожден от НДС и акциза. Защита экологии? Или удачный лоббизм? Похоже, что два в одном.



Также я понимаю и принимаю акциз на меховые изделия (в простонародье – шубы). Дамы, прошу не возмущаться. Будем современными людьми, а не древними варварами. Не надо шкурки с пушистиков сдирать и в них наряжаться. Каменный век давно прошел. Китайский изософт и холлофайбер согревает не хуже норки. Я уже не говорю про тинсулейт. “Одежная химия” шагает по планете. И это тоже объяснимо.



Но почему электроэнергия? Она что, загрязняет окружающую среду? Или это вредная привычка? Хотя, если глянуть, с какой маниакальностью мы суем в розетки зарядные устройства наших гаджетов, то зависимость, наверное, есть. Но она вынужденная. Попробуй побыть полдня без связи – начальство разорвет.



22 декабря 2014 года вышеупомянутый проект закона поступил в Верховную Раду. Депутатам не стали объяснять детали. Тем более что в проекте было много всякой всячины. Шли дискуссии вокруг идеи обязательного декларирования доходов населения, вопроса, отдавать ли налог на недвижимость местным властям, и бессрочного продления военного сбора



Многие трезвомыслящие иностранные экономисты утверждают, что акциз – это вообще пережиток прошлого. Дань традиции (ключевое слово – дань). Отголосок тех времен, когда в нынешней продвинутой Европе была неупорядоченная фискальная система и монархи экспериментировали с народом

Поэтому я бы сказала, что электроэнергия – это точно не предмет роскоши и не товар, который вредит здоровью. Это из категории товаров первой необходимости. Но тогда с какого перепугу электроэнергию в Украине уже несколько лет (начиная с 2015 года) облагают специальным налогом – акцизом?Ответ предсказуем: в наших реалиях классический акциз потерял свою суть и превратился в банальный фискальный сбор, целью которого является исключительно наполнение бюджета. И это неудивительно, поскольку отечественное налоговое мышление – тупое и прямолинейное. Причем было таким всегда. А в последнее время ситуация еще больше ухудшилась в связи с неоднократными попытками “прогрессивных реформ” и евроинтеграции.Именно в контексте вышеупомянутой беды (не первой и далеко не последней в нашем государстве налоговой реформы) украинский Кабмин, состоявший в ту пору наполовину из министров-”интуристов”, поздней осенью 2014 года разродился электро-акцизами.Текст законопроекта "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законы Украины (относительно налоговой реформы)” №1578, согласованный ночью 8 декабря 2014 года (тогдашний премьер Арсений Яценюк обожал ночные бдения) на внеочередном заседании Кабмина, содержал довольно странный пункт: включить электроэнергию в перечень подакцизных товаров. Ну, раз сказано “включить свет”, то свет и включили.22 декабря 2014 года вышеупомянутый проект закона поступил в Верховную Раду. Депутатам не стали объяснять детали. Тем более что в проекте было много всякой всячины. Шли дискуссии вокруг идеи обязательного декларирования доходов населения, вопроса, отдавать ли налог на недвижимость местным властям, и бессрочного продления военного сбора. Не говоря уже об увлекательной теме – освобождении от ряда налогов производства и поставки книг только на украинском языке.Поэтому по акцизам на свет вскользь отметили, что все происходящее до этого было темной и неправильной эпохой. А “включение в перечень подакцизных товаров электрической энергии отвечает Директиве Совета ЕС “Об общем режиме акцизных сборов”.Поскольку после победы евромайдана, аннексии Крыма, подписания Ассоциации с ЕС и многого другого власть “хворала” жаждой перемен, перемешанной с растерянностью, а у населения от новых цен и тарифов дух перехватило, ни широкие массы, ни депутаты в своем большинстве не обратили внимания на еще однин налог.А те, которые заметили, убедили самих себя, что раз мы движемся в Европу, то должны унифицировать свое законодательство с евро-директивами. А поскольку там рекомендуется ввести акциз на электроэнергию, то... надо ввести. Это очень по-европейски.На самом деле такой акциз есть в очень незначительном количестве европейских стран. В Эстонии, например. Хотя, если углубиться в фискальные реалии западного мира, то можно найти уйму странных вариантов.В Швеции, скажем, есть акциз на рекламу, на выигрыши, на азартные игры и особый акциз на групповое страхование. В Германии – акциз на кофе. Причем на растворимый он вдвое выше, чем на молотый. И это правильно: кофе – не пиво. Пить его немцам вообще вредно.В Голландии вводили акцизы на окна. Поэтому они там такие узкие – чтобы дешевле было замуровать перед визитом налогового инспектора. А в Англии был одно время акциз на книги и газеты. Так появились публичные библиотеки...А вот в Канаде есть акциз на легальную проституцию. Его взимают с каждого борделя. Не знаю, наклеивают акцизные марки на жриц любви или как-то по-другому считают. Просто сам факт.Именно потому многие трезвомыслящие иностранные экономисты утверждают, что акциз – это вообще пережиток прошлого. Дань традиции (ключевое слово – дань). Отголосок тех времен, когда в нынешней продвинутой Европе была неупорядоченная фискальная система и монархи экспериментировали с народом.Но мы-то не Европа. Украина – молодая демократия. Нам не обязательно проходить все их этапы развития и на себе тестировать каждую историческую ошибку. И точно так же не обязательно примерять на себя их ошибки и вредные привычки.Зачем в таком случае было вводить электро-акцизы? Тем более в бедной стране, где половина населения на субсидиях сидит и света белого не видит от тарифов. Ради 5-6 млрд. грн., которые ежегодно собирает бюджет? Но он же их отдает в виде субсидий, потому что акциз повышает цену.Скорее, все дело в том, что до 2015-го был сбор в виде целевой надбавки 3% к действующему тарифу на электро- и тепловую энергию. Его упразднили, а вместо него ввели акциз – 3,2%. Почти такой же, как ранее была целевая надбавка. Шило поменяли на мыло?Не совсем. Разница в том, что надбавка была целевой и предназначалась для модернизации энергосистемы страны. А вот акциз – он прямиком идет в бюджет. И там в общем котле “варится”. А навар достается тем же лицам, которые схему “Роттердам +” придумали по углю и "Дюссельдорф +" по газу. И они не собираются останавливаться на достигнутом. На повестке дня так называемые rab-тарифы. Но это тема для другой статьи.Продолжение будет.