Под Черниговом горит и взрывается склад боеприпасов

В ночь на 9 октября, в Черниговской области прогремели взрывы на шестом арсенале ВСУ. Генеральный штаб Украины сообщил, что в связи со взрывами, по всей области введены ограничительные мероприятия.



Об этом передает Интерфакс-Украина.



Как сообщили в пресс-службе Генштабе, информация о взрывах поступила в 03.30 от начальника шестого арсенала.



"В районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории. Масштаб уточняется. Оперативно уведомлены все соответствующие службы и органы местной власти. Осуществляется эвакуация людей. Развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия. Проводятся соответствующие ограничительные мероприятия по всей территории Черниговской области и вдоль государственной границы", - заявили в пресс-службе.



На место ЧП отправилась оперативная группа во главе с начальником Генерального штаба Виктором Муженко.



Интенсивность взрывов на армейских складах в районе села Ичня Черниговской области, по состоянию на 07.00 9 октября, составляла 3 взрыва в секунду. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.



Для локализации чрезвычайной ситуации привлечен штатный пожарный танк ГПМ-54, еще 4 пожарных танка будут доставлены в ближайшее время. Также работает 1 автоцистерна на базе автомобиля КАМАЗ и две автоцистерны на базе автомобиля МАЗ.



Из Ични и ближайших населенных пунктов эвакуированы около 10 тысяч человек. В частности, личный состав арсенала, жители, проживающие на административной территории арсенала эвакуированы в населенный пункт Буды (по предварительным подсчетам около 860 человек).



К эвакуации населения привлечены более 20 автобусов Ичнянской РГА Черниговской области. Жертв, раненых, травмированных и погибших среди военнослужащих, работников ВСУ и местного населения нет, материальный ущерб - уточняются.



Взрывы боеприпасов на арсенале в Черниговской области будут расследовать по статье "Небрежное отношение военнослужащего к службе, повлекшее тяжкие последствия". Об этом во вторник сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.





"Возбуждено дело по статье "Небрежное отношение военнослужащего к службе, повлекшее тяжкие последствия" Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.



В ведомстве пояснили, что такая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

