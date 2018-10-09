Синод Вселенского патриархата начался в Стамбуле

В Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.



Об этом сообщили Укринформу в пресс-службе Вселенского патриархата.



"Мы не нарушаем устоявшиеся традиции, поэтому официально не сообщаем повестку дня Синода. Главные решения будут обнародованы письменно. У нас нет традиции проведения пресс-конференций после принятия решений", - сообщили в пресс-службе.



В данный момент повестка дня и рассмотрение в ней украинского вопроса не обнародованы.



Заседание Синода будут проходить в течение трех дней - с 9-10 часов до 19-20 с полуторачасовым перерывом.



Для освещения событий Синода в Стамбул прибыли журналисты ведущих украинских и иностранных СМИ.



В пресс-службе уточнили, что следующий Синод состоится 9-11 ноября.



Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 19 апреля поддержала обращение Президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии. Эту идею также поддержало и руководство Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).



Синод Вселенского патриархата в Константинополе уже начал процедуру, необходимую для предоставления новой автокефалии украинской церкви.



В рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине Вселенский патриархат назначил своими екзархами в Киеве архиепископа Даниила Памфилийского из США и епископа Илариона Эдмонтонского из Канады. Они находились в Киеве до 5 октября.



Ожидается, что Синод Вселенского патриархата 9-11 октября рассмотрит отчет экзархов Константинополя и примет решение о предоставлении Томоса православной церкви в Украине.



