Названы 17 улиц Киева, где разрешили скорость движения до 80 км/ч

В Киеве утвердили перечень участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля до 1 ноября.



Соответствующее решение принято на пленарном заседании Киевского городского совета.



В ведомстве напомнили, что с 1 января этого года были введены в действие обновленные требования правил дорожного движения, согласно которым скорость передвижения транспорта в населенных пунктах снижена с 60 км/ч до 50 км/час.



"Однако, учитывая важность обеспечения надлежащих условий для жизнедеятельности Киева, возникает необходимость увеличить разрешенную скорость движения на отдельных участках. Согласно постановлению Кабмина, городская власть должна согласовывать соответствующий перечень автодорог с Национальной полицией. Также должны учитываться соответствующие дорожные условия", - отметили в Киевсовете.



Таким образом депутаты определили 17 столичных улиц, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля до 1 ноября.



"Эти 17 участков являются приспособленными для более интенсивного трафика, потому что не имеют наземных пешеходных переходов и пересечений транспортных потоков в одном уровне. При скорости 80 км/ч водитель может контролировать дорожную ситуацию, а пропускная способность столичных дорог сохраняется на нынешнем уровне", - пояснил заместитель городского головы Владимир Прокопив.



Увеличенная скорость движения касается следующих участков:



просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);

Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта);

ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе) (при условии проведения капитального ремонта проезжей части);

Кольцевая дорога (от просп. Победы до ул. Трублаини);

Автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы г. Киева);

просп. Бандеры (от просп. Оболонского до Московского моста);

просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);

ул. Набережно - Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного);

ул. Саперно-Слободская (от ул. М. Гринченко до Южного моста);

просп. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);

просп. Броварской (от просп. Освободителей до вул. Братиславской и

от ул. Киото до окончания населенного пункта “Киев”) (при условии проведения капитального ремонта проезжей части);

бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);

ул. А. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);

просп. Соборности (при условии установки распределительного транспортного ограждения).



