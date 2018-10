Кремль отказывается комментировать расследование о ГРУшнике Мишкине

Кремль не будет реагировать на результаты расследования журналистов The Insider и экспертов Bellingcat, согласно которым подозреваемый в "деле Скрипалей" Александр Петров на самом деле - военврач из ГРУ Александр Мишкин.



Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК.



"Я уже на прошлой неделе вам сообщил, что мы не будем продолжать дискуссии по каналам СМИ и различных общественных исследовательских организаций. Будем придерживаться этой позиции", - сказал Песков.



Как сообщалось, 8 октября Bellingcat и The Insider сообщили настоящие имя и фамилию Александра Петрова, которого обвиняют в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в Британии. Это врач ГРУ Александр Евгеньевич Мишкин. Жители села Лойга в Архангельской области РФ заявили, что узнали в Александре Петрове своего односельчанина Александра Мишкина.



Ранее, 26 сентября, Bellingcat и The Insider назвали настоящее имя второго подозреваемого Руслана Боширова - его зовут Анатолий Чепига. Как и Мишкин (Петров), Чепига работает в ГРУ, имеет звание "герой России". Согласно данным Bellingcat, Мишкин в 2014 году также получил звание "героя России".



1 октября Песков отказался комментировать расследование о личности Боширова.