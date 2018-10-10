Первый министр Шотландии: Проблему Brexit может решить только независимость

Первый министр правительства Шотландии Никола Стерджен заявила, что только независимость может разрешить затруднительное положение, в котором оказались шотландцы из-за Brexit.



Выступая на съезде своей партии Стерджен заявила, что желание Шотландии остаться в составе Евросоюза проигнорировано Лондоном, компромиссный вариант Эдинбурга о сохранении единого рынка с континентом также отвергнут, сообщает «Новое Время».



«Brexit - серьезная проблема для Шотландии. Единственное решение этой проблемы - стать независимой страной», - отметил Стерджен.



Первый министр добавила, что Великобритания вела переговоры по Brexit хаотично и совершенно некометентно и у нее все больше уверенности в том, что Шотландия станет независимой.



В 2014 году в Шотландии прошел референдум о независимости, на котором 55% шотландцев проголосовали против отделения от Великобритании.



В 2016 году в ходе референдума о Brexit 62% жителей Шотландии высказались за дальнейшее членство в ЕС, после чего Стерджен снова заговорила о возможном выходе из состава Великобритании.



В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказалось в пользу выхода страны из состава ЕС.



29 марта 2017 Великобритания начала процесс выхода из ЕС.



