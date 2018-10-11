Вышел трейлер нового "Кладбища домашних животных"

Опубликован трейлер фильма ужасов Кладбище домашних животных, в основу которого положен одноименный роман Стивена Кинга.



В центре сюжета картины находится семья врача, которая переезжает из большого города в провинцию. Их новый дом стоит возле леса. Вскоре после новоселья главные герои понимают, что в этом лесу происходят загадочные события. Но настоящий кошмар наступает, когда в автокатастрофе погибает сын врача.



Главные роли в картине исполнили Джейсон Кларк, Джон Литгоу и Эми Саймец. Режиссерами выступили Кевин Кельш и Деннис Видмайер, которые вместе работали над отдельными эпизодами сериала "Крик".





