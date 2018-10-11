Волкер: стремление Украины в получении автокефалии УПЦ должно уважаться

В США не хотели бы видеть протестов и насилия в связи с решением о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви и призывают уважать такое стремление Украины, сообщил специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.



"США исходят из принципа религиозной свободы. И мы поддерживаем стремления кого бы то ни было исповедовать ту религию, которую они хотят… Я надеюсь, что не будет протестов и насилия относительно данного решения. Было бы печально видеть это", - сказал он на брифинге в Брюсселе в четверг.



К.Волкер также отметил, что в Украине много верующих людей.



"Я думаю, что стремление Украины и ее народа должно уважаться в соответствии со свободой вероисповедания", - добавил он.

