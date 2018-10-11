Нацсовет по телерадиовещанию назначил "NewsOne" внеплановую проверку

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку ООО "Новости 24 часа" (Киев), чтобы проверить информацию о структуре собственности этого телеканала "NewsOne". Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



"Как отметил председатель Национального совета, из открытых источников стало известно, что управление телеканалом было передано Андрею Портнову. В СМИ также были обнародовано интервью самого АПортнова, который подтвердил этот факт", - говорится в обнародованном на сайте Нацсовета в четверг сообщении.



В пресс-службе отметили, что в соответствии с законом Украины "О телевидении и радиовещании", телерадиоорганизация в течение 30 дней после возникновения оснований для внесения изменений в лицензии должна подать соответствующее заявление в Национальный совет. Это время прошло, а никаких документов в Национальный совет так и не поступило.



"Мы хотим выяснить обстоятельства произошедшего и действуем в соответствии с действующим законодательством", - подытожил член Национального совета Сергей Костинский.

