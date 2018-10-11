НКРЭКУ планирует повысить тарифы на тепло через месяц после подорожания газа

Новые тарифы на тепло могут быть установлены через месяц после повышения Кабинетом Министров цены на газ для населения.



Об этом в комментарии Українським Новинам сообщила председатель Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко.



"Как только будет новая цена газа от Кабмина, мы инициируем процедуру пересмотра тарифов на тепло и теплоснабжение. С учетом открытого обсуждения, через месяц, новые тарифы будут установлены", - сказала она.



Кривенко также отметила, что если правительство, к примеру, примет решение о повышении цены на газ в октябре, то обсуждение вопроса о повышении тарифов на тепло пройдет в ноябре и они будут установлены с 1 декабря.



Соответственно счета за услуги, предоставленные в декабре текущего года, будут выставлены в январе 2019 года.

